O Louletano Desportos Clube está decidido a consolidar um lugar no Campeonato de Portugal.



Depois de uma primeira volta que ficou aquém das expetativas a equipa do Louletano está disposta a fazer uma segunda volta bem melhor.



No comando técnico da equipa está um profundo conhecedor do futebol Fernando Pires, conhecido no desporto-rei pelo diminuitivo de Fanã, ele que a par de Paco Fortes, nos anos 80/90 do século passado fizeram maravilhas à frente do SC Farense.



Nesta edição e Futebol de Lés a Lés Fanã revela o que está a ser feito para melhorar a equipa: “O plantel é demasiado jovem e estamos a procurar reforçar a equipa que tem carências em alguns setores”.



Do que conhece dos adversários o técnico algarvio analisa desta forma a Série E: “Há cinco equipas mais fortes que se apetrecharam para subir de divisão e as outras são todas muito equilibradas e acabam por decidir os jogos em pormenores”.



Depois de passar por Omã, Koweit e Emirados Árabes Unidos o treinador explica porque decidiu voltar: “Estava um pouco cansado de estar tantos anos fora e é a hora de me restabelecer no futebol nacional”.



Na hora do regresso Fanã confessa que esperava ver um futebol português mais forte ao nível das competições não-profissionais: “A qualidade futebolística desceu um pouco embora se encontre aqui e ali jovens que tentem singrar no futebol e atingir patamares superiores”.



Fanã, um algarvio de gema, a abraçar um desafio aliciante da sua carreira, ajudar a dar estabilidade ao carismático Louletano.