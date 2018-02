O Amarante Futebol Clube vive dias tranquilos na Série B do Campeonato de Portugal mas não rejeita a possibilidade de poder lutar pelos lugares que dão aceso à subida aos campeonatos de futebol profissional.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Pedro Pinto revelou que “a equipa nunca está confortável e quer sempre mais. Somos ambiciosos e olhamos sempre para cima, se possível para os dois primeiros lugares”.



Nesta altura o ganês e avançado Paul Ayongo tem mais de metade dos golos da equipa, um dado visto com naturalidade pelo técnico dos amarantinos: “É a imagem do que acontece no futebol e nos clubes que têm Bas Dost, Ronaldo e Messi só para dar alguns exemplos”.



Mas ainda sobre a prestação do dianteiro africano acrescentou: “Está bem e os golos dele tem sido importantes mas só possíveis porque o coletivo se tem mostrado forte”.



Sobre se o recrutamento deste e de outros jogadores africanos que integram a equipa é resultado de uma política planeada ou resulta das circunstâncias do mercado e da relação qualidade /preço dos atletas, Pedro Pinto respondeu: “É o resultado de uma observação feita ao longo de anos. A recente contratação do Romeu ao Varzim é o espelho disso. Procuramos encontrar sempre soluções dentro do nosso orçamento”.



A concluir o treinador revelou o resultado do trabalho que tem sido feito nos últimos cinco anos: “Só no ano passado tivemos um jogador que foi para a Bulgária e outro para a I Liga portuguesa”.