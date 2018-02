O Clube Desportivo Pinhalnovense persegue os primeiros lugares da Série E do Campeonato de Portugal.



Depois de um início de época atribulado a equipa de Pinhal Novo já olha para os lugares que dão acesso à subida de divisão.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Ricardo Cravo vê a sua equipa a quatro pontos do segundo lugar (Olhanense) que dá direito a disputar a subida ao futebol profissional e considera legítimo sonhar: “Sim. Estamos a fazer um grande campeonato. Em dezembro já tínhamos assegurado a manutenção. Temos que pensar jogo a jogo. Olhanense, Farense, Casa Pia e Oriental têm outros atributos. São mais fortes mas com humildade e trabalho vamos continuar a sonhar”.



Daqui para a frente seis jogos em casa e quatro fora é o que falta ao Pinhalnovense e o direito a receber o Olhanense e visitar o Casa Pia. Jogos-chave que o técnico vê de forma positiva: “Seria interessante ganhar todos os jogos em casa e pontuar fora. No mercado de inverno perdemos alguns jogadores mas com humildade, vontade e o apoio da estrutura vamos tentar sonhar com o segundo lugar”.



Sobre se sente a equipa preparada para o que falta do campeonato Ricardo Cravo afiança: “Os jogadores, sonham, acreditam, têm caráter e trabalham muito durante a semana”.



A concluir o treinador admite que a 10 jornadas do fim desta fase é mais razoável apontar ao segundo lugar do que ao primeiro (Farense) que está a 13 pontos.



Ricardo Cravo, treinador da equipa principal do Pinhalnovense. Em Pinhal Novo a última coisa a morrer é a esperança.