A equipa ocupa um lugar tranquilo na Série A do Campeonato de Portugal e, nesta altura, é a rainha dos empates com nove já somados num total de 21 jogos.



O treinador Emanuel Simões explica nesta edição do Futebol de Lés a Lés porquê: “No futebol diz-se que quando não é possível ganhar tenta-se não perder”.



Sobre os objetivos da Oliveirense para esta época o técnico especifica: “Temos um plantel curto, jovem e só queremos garantir a manutenção o mais rápido possível para dar estabilidade ao crescimento dos nossos jovens jogadores”.



Questionado sobre se a equipa pode aspirar a algo mais frisa: “A época começou a ser preparada já tarde, depois houve o projeto de mudança para a SAD e isso dificultou a constituição do plantel. Tivemos que nos sujeitar aos jogadores que estavam disponíveis no mercado. Já estamos a preparar a próxima época para construir uma equipa mais forte”.



Sobre a reta final do campeonato antecipa: “Vai ser complicado. Há seis equipas que descem de divisão. Vai haver muitas equipas a trabalhar para o ponto que pode fazer toda a diferença no final. Haverá muito nervoso miudinho”.



Sobre o apoio dos adeptos e da comunidade em geral mostra-se satisfeito: “O apoio tem aumentado com o decorrer da época. As pessoas estão com a equipa e acreditam no projeto”.



Emanuel Simões, treinador da equipa principal da AD Oliveirense, a digna representante da localidade de Santa Maria de Oliveira uma terra a visitar para se ir ao futebol e fazer uma visita à Casa de Camilo.