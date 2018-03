O Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos está a surpreender pela positiva na Série C do Campeonato de Portugal.



A equipa da Beira Alta tem feito um campeonato de trás para a frente e nesta altura ocupa um dos lugares (2º) que dão acesso a disputar a subida de divisão.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador dos beirões, Rogério Sousa, não descarta a hipótese de entrar nessa corrida: “Nesta altura a ideia é segurar essa posição mesmo sabendo que somos uma equipa amadora mas não perdemos a ambição”.



Questionado sobre se está surpreendido com o desempenho da sua equipa, disse: “Não, porque escolhemos jogadores competentes embora o plantel seja curto. Conseguimos contratar bons jogadores e estamos a fazer um bom campeonato mesmo tendo pela frente equipas teoricamente mais fortes que a nossa”.



Sobre as implicações que a média de idade de 25 anos pode ter no desempenho do coletivo explicou: “O plantel é um misto de juventude e veterania mas escasso porque o orçamento é curto. Muitas vezes temos que recorrer à equipa júnior”.



Rogério Sousa, treinador da equipa principal do Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos, no interior do país mora a formação dos trambelos ou gladiadores da Beira Alta como carinhosamente são tratados pelos adeptos.