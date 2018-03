O Anadia Futebol Clube é o protótipo da equipa sólida que é difícil de ultrapassar.



A equipa já andou nos primeiros lugares da sua série, depois oscilou um pouco e agora vive tranquila na primeira metade da tabela classificativa.



Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Nuno Pedro explicou como foi possível atingir essa tranquilidade: “A prioridade é fazer a reestruturação do grupo e continuar a fazer uma prova tranquila já que, nesta altura, não passa pela nosso pensamento lutar pela subida de divisão que chegou a ser um objetivo inicial”.



A ideia que existe da equipa é de que se trata de uma formação sólida, compacta, que luta com qualquer adversário de igual para igual. O técnico concordou: “A equipa bate-se com qualquer adversário com vista a ganhar sempre que possível. Estamos numa fase de recuperação porque jogamos bem e batemo-nos bem contra qualquer adversário”.



Em teoria a reta final da época parece mais acessível e propícia para trepar mais alguns lugares na tabela classificativa. O treinador mostrou-se cauteloso: “A ideia é essa mas os adversários são todos difíceis, batem-se bem, ninguém quer perder. Todos os jogos são difíceis e só na teoria podem parecer fáceis”.



Nuno Pedro, treinador da equipa principal de futebol do Anadia, os conhecidos “trevos da Bairrada”.