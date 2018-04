O Sporting Clube Coimbrões faz pela vida para conseguir a permanência no Campeonato de Portugal. A tarefa tem sido conseguida com sucesso mas ainda falta um árduo caminho a percorrer como constatou, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, o treinador José Bizarro: “Estamos na série mais competitiva do campeonato e todas as equipas podem ganhar em qualquer campo”.



Questionado sobre o que mais teme nesta altura, se os adversários ou um excesso de “stress” competitivo que possa inibir os seus jogadores em momentos cruciais do jogo, o técnico respondeu: “Há sempre uma certa inibição e às vezes a falta de pontos leva os jogadores a não fazerem a melhor leitura de cada situação de jogo”.



Sobre se no início da temporada era esta a época que planeava fazer o técnico clarificou: “Não podemos aspirar a nada mais. Somos um clube de um lugar que nem freguesia é. Lutamos contra grandes equipas como o Sp. Espinho, Salgueiros e Felgueiras. O orçamento é muito reduzido e mais não se pode fazer”.



Os números indicam que estamos perante uma equipa equilibrada. Será que é assim que o treinador a sente? Eis a resposta: “Somos mesmo uma equipa. Costumo dizer que se houver um jogador que esteja mal não conseguimos ganhar porque todas as peças são importantes. Treze atletas são a base e será assim até ao final do campeonato”, disse a concluir.



José Bizarro, treinador da equipa principal do Sporting Clube Coimbrões, o emblema representante de Santa Marinha, Gaia, que já conta 98 anos de existência.