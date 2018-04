A equipa do Futebol Clube de Vizela está na segunda fase do Campeonato de Portugal e já prepara os jogos decisivos de maio.



Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Carlos Cunha reconheceu que a caminhada “não foi fácil mas tal como pretendíamos foi conseguido o objetivo de estar nos ‘play-off’ num campeonato muito competitivo”.



Sobre as dificuldades internas e externas sentidas pela equipa na fase regular que está a duas jornadas do final o técnico lembrou: “Internamente não foi difícil devido à qualidade do plantel e externamente foi mais complicado devido ao nível dos adversários”.



A impressionante solidez defensiva da equipa motivou a seguinte explicação: “Foi a pedra de toque. Fomos uma equipa muito competente e conseguimos ser sempre equilibrados e consistentes”.



A propósito do momento atual da equipa Carlos Cunha adiantou: “Estamos motivados e como alcançamos o apuramento a três jornadas do final, neste momento já estamos a trabalhar na fase decisiva de maio”.



Na hora de identificar os adversários mais poderosos na segunda fase o treinador afirmou: “É difícil apontar favoritos mas Farense e U. Leiria são equipas que se destacaram na fase regular mas todos os outros são competentes”.



Carlos Cunha, treinador da equipa principal do Vizela, o desafio de levar o clube às ligas profissionais está ao virar da esquina.