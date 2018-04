O Sporting Clube Farense foi a primeira equipa a assegurar presença na segunda fase do Campeonato de Portugal tendo vencido a série E, evidenciando uma superioridade esmagadora sobre todas as outras equipas.



Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Rui Duarte não se mostra surpreendido com o desempenho da equipa e explica porquê: “É fruto de muito trabalho. Temos trabalhado com rigor e o desempenho dos jogadores tem sido inexcedível tendo-se traduzido numa caminhada fantástica”.



Questionado sobre se sente a equipa preparada para este desafio final responde: “Estamos preparados. Qualquer das oito equipas parte com a mesma ambição e não nos sentimos superiores a ninguém. Estamos determinados a lutar pelas vitórias”.



O que mais teme o treinador no “play-off”, o valor dos adversários ou algum nervoso miudinho dos seus jogadores face à responsabilidade crescente dos jogos. Rui Duarte é frontal: “Não tememos nada. A nossa equipa é corajosa, assume os jogos com critério e sem medo dos adversários”.



Convidado a olhar para o futuro e questionado sobre se o Farense está com arcaboiço para voltar aos campeonatos profissionais e ser aquilo que já foi no passado, o técnico considera. “Esse é o grande objetivo de jogadores, equipa técnica, estrutura e SAD. É essa a ambição que temos e a cidade ajuda porque respira futebol”.



Rui Duarte, treinador da equipa principal de futebol do Sporting Clube Farense. Os “leões” do Algarve estão de volta à ribalta.