O Clube Desportivo de Mafra está no “play-off” do Campeonato de Portugal, segunda fase da competição que dá acesso aos campeonatos profissionais de futebol.



A equipa da Região Oeste de Lisboa venceu a série D do Campeonato de Portugal e o treinador Luís Freire, nesta edição de futebol de Lés a Lés, confessa que o caminho percorrido até aqui não foi fácil: “Foi complicado porque a série tinha equipas muito fortes mas nós (Mafra) fomos muito regulares e nos momentos decisivos com equipas valentes mostrámos que éramos melhores”.



O Mafra inicia a segunda fase frente ao Vilaverdense com o primeiro jogo em casa. O técnico faz uma primeira abordagem ao jogo de forma positiva: “Entrar no ‘play-off’ era o nossos objetivo inicial e agora temos a responsabilidade como vencedores de série de mostrar a nossa qualidade e passar a eliminatória. Mas atenção o Vilaverdense tem um ataque muito forte, eliminou o Boavista da Taça de Portugal e deu muita luta ao Vizela na série A”.



Questionado sobre se sente o grupo preparado, solto, desinibido para atacar esta eliminatória onde é “proibido” falhar, o treinador respondeu: “Sinto toda a gente muito entusiasmada e pronta para competir. Sempre quisemos subir de divisão e vamos continuar iguais a nós próprios”.



Confrontado com o facto do CD Mafra jogar em casa o primeiro jogo do “play-off” e se tal facto representa pressão acrescida opinou: “Jogar em casa é bom porque temos uma primeira palavra a dizer no nosso estádio junto dos nossos adeptos. A nossa equipa é muito igual a jogar em casa e fora e este fator, casa e fora, pode não se notar muito. São equipas habituadas à pressão”.