A equipa do Futebol Clube de Felgueiras 1932 protagonizou um apuramento apertado para a fase final do Campeonato de Portugal.



Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Ricardo Sousa admitiu que foram encontradas muitas dificuldades pelo caminho: “Foi difícil pelo menos desde que cheguei a 10 de janeiro e estamos a seis pontos da liderança. Tivemos de jogar fora contra os cinco primeiros. O meu papel foi dar um voto de confiança ao grupo porque a qualidade estava lá”.



Ao olhar para trás o técnico admitiu que, no essencial, o objetivo foi cumprido: “Era chegar ao ‘play-off’ e reaproximar a equipa dos apoiantes”.



Nos quartos-de-final saiu a “fava” à sua equipa ao ter por adversário o “super Farense”.



Apesar da derrota em casa na 1.ª mão, por 2-3, o treinador confessou sentir o grupo capaz de reverter este resultado negativo, este domingo, em Faro: “Vamos jogar para ganhar a eliminatória”.



O treinador disse a concluir que daquilo que conhece do clube e da equipa este novo Felgueiras pode voltar à ribalta do futebol português: “Há mística e sinto que voltou a haver união entre o clube e a cidade”.





Ricardo Sousa, treinador do Felgueiras 1932, um jovem técnico a querer deixar a marca do seu trabalho na formação da região do Tâmega.