A equipa dos arredores de Santo Tirso continua sem perder e promete fazer frente às equipas mais cotadas como confirma nesta edição do Futebol de Lés a Lés, o treinador Agostinho Bento.



O S. Martinho bate o pé às equipas com mais traquejo na série A do Campeonato de Portugal e o técnico revela qual o segredo do sucesso.



Quando a equipa foi formada e cumpridas as primeiras dez jornadas Agostinho Bento confessa que contava que a sua formação ainda não soubesse o que é perder.



Conhecidos os principais adversários o objetivo concreto da equipa é ficar nos dois primeiros lugares.



Agostinho Bento, treinador da equipa principal de futebol da Associação Recreativa São Martinho, conhecida pelos campenses de São Martinho do Campo.