O Amora Futebol Clube está de volta aos campeonatos nacionais e não poderia aspirar a ter melhor regresso.



A equipa da margem sul do Tejo destaca-se na Série D do Campeonato de Portugal ao cabo das dez primeiras jornadas da competição.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador, Litos, confessou que não esperava este arranque de temporada porque tem como adversários equipas muito habituadas a este campeonato.



O Amora está decidido a voltar à ribalta do futebol português e o técnico está convicto no trabalho que o coletivo está a realizar e avançou: “Temos um projeto para dois anos, gente competente a trabalhar em todos os departamentos e a ideia dos investidores (moçambicanos) é criar alicerces para o futuro próximo”.



Sobre o futuro pediu paciência e referiu: “É preciso que nos deixem caminhar e mostrar competência”.



Daquilo que conhece desta série D Litos considerou: ”O pior serão as viagens longas muitas delas feitas no próprio dia e também a competência dos adversários, alguns deles como o Real Massamá ou o Olhanense habituados a estas andanças”.



Litos, um ex-futebolista internacional português e um treinador multifacetado agora ao leme do Amora Futebol Clube, um emblema que nos anos 80 marcou presença no campeonato nacional da I divisão.