O Futebol Clube Cesarense está a realizar um campeonato regular na Série B do Campeonato de Portugal.



Nesta edição do Futebol de Lés a Lés o treinador Fernando Pereira revelou a ambição de poder chegar a um lugar que dê acesso à subida de divisão.



O Cesarense é a par do Sp. Espinho e Pedras Rubras o “rei” dos empates na Série B do Campeonato de Portugal mas o técnico da formação de Oliveira de Azeméis considerou que a equipa joga sempre para ganhar e muitos dos empates alcançados só não redundaram em vitórias por mera infelicidade.



Fernando Pereira já entrou com o campeonato em andamento e confidenciou que está a tentar que a equipa ganhe a sua identidade.



O Cesarense já defrontou várias formações que estão na primeira metade da classificação e o treinador admitiu que o conjunto ainda tem margem de crescimento.



Fernando Pereira, treinador da equipa principal do Futebol Clube Cesarense, uma formação que tem a sua marca neste escalão do futebol português.