O Lusitano de Vildemoinhos luta pelos lugares cimeiros da série B do Campeonato de Portugal.



O treinador Rogério Sousa perfilha a opinião, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, de que a sua equipa é uma candidata a andar nos primeiros lugares porque: “Somos amadores mas muito competitivos. No final do campeonato fazem-se as contas. Este ano a redução do número de séries tornou o campeonato mais competitivo”.



Para trás ficou a primeira volta, o técnico já viu todos os adversários em ação e opina: “Tenho a certeza absoluta que temos capacidade para ombrear com qualquer equipa. Temos um bom plantel em termos de qualidade”.



Este domingo o Lusitano recebe o líder – Gondomar -, e Rogério Sousa aborda o jogo desta forma: “Nós queremos ganhar. Na 1.ª volta perdemos 1-0. Temos oportunidade para recuperar pontos. Vai ser um jogo complicado que se decidirá em detalhes”.





Há fatores que podem vir ao de cima na 2.ª volta como a crescente pressão dos desafios e os ambientes, o treinador não está preocupado: “Só nos preocupamos com a nossa equipa. Os campeonatos ganham-se muito no inverno, se conseguirmos isso, na fase final a motivação estará lá por natureza”.



Rogério Sousa, treinador da equipa principal do Lusitano Futebol Clube de Vildemoinhos, os “trambelos” ou gladiadores da Beira Alta estão apostados em mostrar que sabem jogar bom futebol.