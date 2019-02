À entrada para a 6ª jornada da 2.ª volta do Campeonato de Portugal, em futebol, e no dia em que se cumpre a trecentésima edição do Futebol de Lés a Lés, o treinador Ivo Soares, profundo conhecedor da competição faz a análise à mesma.



Ivo Soares, 47 anos, algarvio de gema, natural de Moncarapacho, um técnico do povo que respira futebol.



Para o treinador este campeonato está mais equilibrado, sobretudo na Série D da qual tem um profundo conhecimento, onde “há mais equipas a lutar pelos lugares cimeiros, sete ou oito que podem aparecer nos primeiros lugares”.



Há quem lhe chame o “campeonato das oportunidades” e o técnico não tem dúvidas: “Há jogadores desta competição a aparecerem na I e II Liga. É uma excelente oportunidade para os jovens talentos”.



Nesta prova há também futebolistas de variadíssimas nacionalidades e Ivo Soares comenta essa realidade: “As equipas são obrigadas a ter seis jogadores formados localmente na ficha do jogo. Os restantes lugares constituem uma janela de oportunidades para todo os outros. É natural”.



Esta época o Campeonato de Portugal tem quatro séries anteriormente não era assim mas o técnico preferia o formato antigo e explica porquê: “No final da 1.ª fase eram apuradas duas equipas de cada série e depois jogava-se um “play-off” de todos contra todos. Agora numa única eliminatória as equipas estão à mercê de um mau momento”.





Ivo Manuel Saúde Soares, até há pouco tempo treinador do Olhanense que também já passou pelo Louletano, Armacenense, Lusitano de Vila Real de Santo António, Farense e… como futebolista ocupava a posição de guarda-redes, um testemunho genuíno no dia em que o Futebol de Lés a Lés cumpre a sua trecentésima edição.





Durante oito épocas e meia e desde o início esta rubrica da Tarde Desportiva da Antena 1 já deu voz a 221 clubes diferentes.