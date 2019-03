O Sporting Clube de Coimbrões está a realizar uma temporada regular na série B do Campeonato de Portugal.



A equipa navega em águas calmas mas nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador José Bizarro mostra-se cauteloso: “Faltam 10 jogos e duas vitórias para garantir a manutenção e vamos continuar a treinar e a jogar da mesma forma”.



Sobre a forma como a época está a decorrer explica: “Está mais ou menos dentro do planeado. Conseguimos ter 1 ou 2 jogadores que são mais-valias o que permite ter mais competitividade no seio do grupo”.





A nove pontos da linha de despromoção e apenas seis do terceiro lugar José Bizarro menciona o que tem falado à equipa para estar nos lugares cimeiros: “Pontuar mais nos jogos em casa. Desde novembro que não perdemos fora e na minha sexta época no clube esta é a melhor temporada fora”.





Convidado a revelar como se motiva um grupo que está tranquilo na tabela classificativa disse: “Fazer ver aos mais novos que quanto mais ganharem mais investem na suas carreiras e aos mais velhos que é sempre bom sentir que se está a progredir”.





José Bizarro, treinador do Sporting Clube de Coimbrões, um nome da história do futebol português, um campeão do mundo de sub-20 com a camisola de Portugal ou dito de outra forma, um dos “heróis de Riade”.