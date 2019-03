O Grupo Sportivo de Loures dá sinais de querer terminar a época desportiva em alta.





O Loures integra a série C do Campeonato de Portugal.





Para trás já ficaram jogos com quase todos os candidatos (U. Leiria, Vilafranquense, Anadia…).





A equipa principal de futebol do clube da região a oeste de Lisboa já trocou de treinador tendo saído André David e entrado Sérgio Boris.O novo técnico explicou nesta edição e Futebol de Lés a Lés o que mudou depois da sua chegada: “Colocámos as nossas ideias em prática e tentámos melhorar na classificação”.O Loures atravessa um ciclo de resultados positivos mas o técnico mostrou-se cauteloso: “A equipa tem de pensar em garantir a manutenção no campeonato e sabemos que temos qualidade para o conseguir”.Agora Sérgio Boris explicou o que se poderá esperar da equipa: “Quando se joga com a pressão dos resultados é mais difícil estar solto. A conquista do ponto está difícil e cara mas o grupo está fase psitiva e vamos tentar prolongá-la”.Sobre se era este o grupo que sonhava ter quando chegou disse: “Sabia das dificuldades, conhecia os jogadores e há uma ideia de continuidade no projeto do Loures que é garantir o presente com abertura para preparar o futuro”.Sérgio Boris, treinador da equipa principal do Grupo Sportivo de Loures, uma formação que já consolidou o seu nome nas competições nacionais de futebol.