Futebol de Lés a Lés

O Clube Desportivo Trofense está envolvido em luta acérrima pela subida de divisão na Série A do Campeonato de Portugal.







Questionado sobre se teme mais os adversários ou a pressão competitiva respondeu: “Não olho muito a isso mas sim ao que a equipa é capaz de fazer jogo a jogo”.





A seis jornadas do final da fase regular do Campeonato de Portugal a equipa do Trofense está envolta numa interessante luta pela subida de divisão juntamente com o Vizela, Fafe e São Martinho.O treinador Hélder Pereira sente a sua equipa preparada para enfrentar com sucesso este desafio porque no decorrer da competição o coletivo “tornou-se mais forte”.Sobre se a equipa ainda tem fôlego para enfrentar este derradeiro “sprint” o técnico foi direto: “Claro que sim, nem se põe a questão”.A propósito dos ambientes e arbitragens frisou: “Tento não pensar nisso e não quero que o grupo de trabalho se desfoque”.Convidado a analisar a época no seu todo afirmou: “No início queríamos dar tranquilidade ao clube e chegar o mais à frente possível, na passagem da 1.ª para a 2.ª volta tivemos que reformular os objetivos e agora queremos atingir os ‘play-off’”.A finalizar Hélder Pereira realçou que a Série A é a mais difícil não só porque conta com vários históricos (Felgueiras, Fafe, Trofense, Vizela) mas também porque há campos sintéticos muito difíceis”.Hélder Pereira, treinador da equipa principal de futebol do Clube Desportivo Trofense, uma terra onde o futebol se vive com paixão.