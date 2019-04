O Lusitânia de Lourosa Futebol Clube acaba de chegar à liderança da série B do Campeonato de Portugal, a cinco jornadas do final da fase regular.





O presidente Hugo Mendes confirma nesta edição do Futebol de Lés a Lés que este foi um objetivo assumido no início da época: “Temos uma equipa técnica e plantel de qualidade e uma massa associativa que apoia sempre. Queremos chegar aos campeonatos profissionais”.O líder do clube antevê o futuro próximo com otimismo: “Somos uma equipa madura e assumimos que queremos subir de divisão”.Hugo Mendes reconheceu que a série B “é muito competitiva com excelentes equipas e orçamentos elevados” o que valoriza ainda mais o percurso do Lourosa.Sobre o apoio que a comunidade tem dado à equipa o presidente foi claro: “Ao longo dos anos tem mostrado forte paixão pelo clube prestes a comemorar 95 anos. A cidade pára ver o Lusitânia de Lourosa”.Hugo Mendes, presidente do Lusitânia de Lourosa Futebol Clube, os lusitanistas já sonham com as portas de entrada do futebol profissional.