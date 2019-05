Futebol de Lés a Lés

O Sport Clube Praiense foi o vencedor destacado da série D do Campeonato de Portugal.











A folga pontual com que o Praiense venceu a fase regular não é suficiente para garantir a subida de divisão. O técnico sabe que tem um trabalho a fazer junto do plantel que é o de lembrar os jogadores que “nada está ganho”.





Terminada a maratona da fase regular em que a equipa foi sujeita a um esforço suplementar com viagens entre o arquipélago e o continente de 15 em 15 dias, o treinador revelou que tenta colmatar essa desvantagem “com um trabalho semanal adequado”.





Sobre a forma como a equipa se encontra Francisco Agatão disse que “os jogadores estão motivados e conscientes do que os espera”.





A concluir e, apesar do equilíbrio existente entre as oito equipas presentes no “play-off” o técnico mencionou o “Vizela e União de Leiria” como as equipas melhor apetrechadas.





Depois de uma vitória no primeiro jogo da fase decisiva em Fafe, o treinador Francisco Agatão mostra-se comedido e prefere dizer que a sua equipa não será a principal candidata à vitória final e que todas as oito equipas envolvidas nesta fase repartem esse favoritismo.Francisco Agatão, ao comando da equipa dos “encarnados da Praia”, com o sonho de chegar aos campeonatos profissionais.