Cinco épocas depois o Esperança regressa ao Campeonato de Portugal e com expectativas renovadas para esta época, onde o objetivo principal é garantir a manutenção com tranquilidade.





O presidente do clube, António Alves, revela nesta edição do Futebol de Lés a Lés, que o clube reorganizou-se e espera estar à altura de competir num campeonato que está mais forte.





A equipa do Esperança é jovem com a maior parte dos jogadores formados no clube.





A base do grupo transita da época passada retocada com mais 3 ou 4 futebolistas.





António Alves conta que o Esperança vive de várias parcerias para obter as suas receitas, dado que “o apoio da autarquia já não é o que era”.





O alento para enfrentar esta maratona que agora se inicia vem dos adeptos que “apoiam bastante e são cada vez mais a ver os jogos”.





António Alves, presidente do Clube de Futebol Esperança de Lagos… um clube que acolheu um nome incontornável do futebol português… o antigo jogador e treinador Fernando Cabrita.