O Sport Clube Beira-Mar está de volta às competições nacionais.





O clube aveirense que já conquistou uma Taça de Portugal e conviveu de igual para igual com os maiores emblemas do futebol português está de volta à ribalta.





Desde 2015 o Beira-Mar fez a travessia do deserto nos campeonatos distritais ultrapassando um passado recente de muitas dificuldades.





Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o presidente Hugo Coelho fala num presente de “reorganização e criação de um projeto sólido”.





Os aveirenses contam para a sua recuperação desportiva e estruturante com “o tecido empresarial da região, a câmara municipal e as pessoas”, disse o líder do clube.









O futuro passa, segundo Hugo Coelho, “pela formação de base regional”, disse a concluir.





Beira-Mar, um clube por onde passou “rei” Eusébio!







Para trás ficou um momento cinzento de desconfiança que pairava sobre o clube substituído por “uma mensagem de confiança que permite recolher apoios e aumentar a massa associativa”.Na “Veneza portuguesa” volta a brilhar um dos ex-líbris da cidade – o popular Beira-Mar.