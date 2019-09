O Sport Clube Mineiro Aljustrelense está de volta aos campeonatos nacionais.





A principal equipa de futebol do clube integra a Série D do Campeonato de Portugal.





O presidente Rui Saturnino, nesta edição do Futebol de Lés a Lés mostrou-se convicto de que a equipa veio para ficar: “ O plantel foi meticulosamente constituído e queremos garantir a manutenção o mais cedo possível”.





O plantel tem alguns jogadores da terra e outros são de fora mas respeitando o orçamento.





No dia-a-dia a direção, conta Rui Saturnino, “organiza 10 a 12 eventos para angariar fundos. Andamos sempre de grelhador às costas e contamos com patrocínios das minas, da autarquia, de um supermercado e de uma fábrica de explosivos para além do comércio local que nunca nos vira as costas”.





A concluir o líder do Mineiro mostrou-se contra o figurino do Campeonato de Portugal “muito profissionalizado” enquanto no Aljustrelense “a equipa tem 80 por cento de trabalhadores de outras profissões”.





Rui Saturnino o porta-voz da ambição do Mineiro na época desportiva 2019/2020.