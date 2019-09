Para cumprir os objetivos os responsáveis do clube pretendem construir paulatinamente uma equipa que valorize a terra e os jogadores, num contexto onde a organização não seja beliscada.



Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador Pedro Ilharco revelou que espera constituir um grupo que “sirva a estratégia e modelo de jogo dentro de condições financeiras aceitáveis”.



O técnico prevê um ano difícil na Série C que tem duas equipas de grande qualidade “Beira-Mar e Águeda” e onde “a entrada em falso de Benfica e Castelo Branco e União de Leiria em nada belisca o valor dessas equipas”.



A falta de experiência da equipa do Condeixa nestas andanças “pode ser uma dificuldade” minimizada com a “contratação de alguns jogadores mais experientes”.



O treinador gostava que a terra “fosse mais apaixonada pelo clube e pela equipa” mas sublinha que os adeptos “são pouco mas bons”.



Pedro Ilharco, treinador da equipa principal do Clube de Condeixa. Os “Migas”, como são conhecidos, chegaram para ficar e surpreender.