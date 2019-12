Futebol de Lés a Lés

O Ginásio Clube Figueirense vive uma experiência nova nas competições nacionais de futebol.



A equipa principal do clube integra a série B do Campeonato de Portugal.



Nesta altura ocupa a penúltima posição da tabela classificativa e o presidente Mário Russo faz a análise do percurso feito até aqui: “Começámos bem mas de repetente a equipa caiu talvez devido à juventude e à pressão dos jogos”.



O líder do clube da Beira Alta diz que “nem os jogadores sabem explicar o que se passa. Sabíamos que o nosso destino era descer novamente”.



As razões são óbvias para o presidente do Ginásio: “A série B é muito forte e o nosso orçamento é de 150 mil euros. Não temos hipóteses”.



Mas Mário Russo recusa desistir e anuncia um último esforço: “Vamos tentar renovar o plantel em janeiro. Estamos longe de tudo. Os jogadores não querem vir. Pagamos pouco”.



As dificuldades não param e o presidente queixa-se: “De 15 em 15 dias temos de andar 600 quilómetros para jogar”.



O clube é pequeno como confirma o líder: “O Ginásio tem 118 anos. Não há população nem indústria. Temos 50 sócios. O único apoio é da autarquia. Sem ele o futebol acaba”.



E concluiu com um desabafo drástico: “O caminho é a descida”.



Mário Russo, presidente do Ginásio Clube Figueirense de Figueira de Castelo Rodrigo, um clube que teima em colocar a Beira Alta no mapa do futebol nacional.