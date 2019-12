O Club Sintra Football tem 12 anos de existência e as suas infra-estruturas estão espalhadas por vários locais. É um clube do concelho de Sintra mas “sui generis”.





A equipa principal de futebol disputa a Série D do Campeonato de Portugal e está federado na Associação de Futebol de Lisboa.





Ainda sem campo próprio, o Club Sintra – como é conhecido pelos seus sócios e simpatizantes – treina e joga no complexo desportivo de Oeiras e a sede fiscal está na Abrunheira (Sintra). Sede física, um imóvel, o clube ainda não tem.





Os espetadores, sócios e simpatizantes, são tratados de uma forma singular, como conta nesta edição de Futebol de Lés a Lés, o presidente Diniz Delgado: “”.Uma forma de estar no futebol diferente e que faz com que os jogos do Clube Sintra sejam vistos por “”.Para além disso o clube tem uma ação social assim descrita por Dinis Delgado: “”.Um trabalho dificultado no último ano pelas crescentes exigências que o futebol dá aos responsáveis do clube.

Esta época a equipa integra a série D do Campeonato de Portugal e três palavras do líder chegam para definir os objetivos do clube: “Manutenção pura e dura”.





Dinis Delgado fundador, presidente, delegado ao jogo e muito mais. O homem dos sete ofícios do popular “Sintra”.