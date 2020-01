A ARCO como é conhecida na zona do pinhal interior ocupa um dos lugares de topo da série C do Campeonato de Portugal.





O treinador David Caldeira, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, realçou a campanha só é possível devido ao “desempenho dos jogadores”.





No decorrer da competição já saiu o anterior técnico, Natan Costa por motivos da sua vida pessoal, mas nada mudou, ou, se mudou foi para ligeiramente melhor.





Questionado sobre se o clube descobriu o caminho da estabilidade o técnico disse que tudo passa pela “mentalidade e postura” do grupo e lembrou a frase que faz questão de lhes recordar periodicamente: “Se querem andar ao lado dos tubarões têm de ser como eles”.





Sobre os reais objetivos do Oleiros frisou: “É a manutenção. O trabalho do clube passa sobretudo pela tarefa de potencializar os jogadores para algo melhor no futuro”.





David Caldeira, treinador da equipa principal de futebol da Associação Recreativa e Cultural de Oleiros, a prova de que no interior do país também se sabe jogar bom futebol.