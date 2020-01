Futebol de Lés a Lés

A principal equipa de futebol do clube a fazer fé nos resultados está a realizar uma época muito positiva.





O Castro Daire integra a Série B do Campeonato de Portugal e ao fim da 1.ª volta está a meio da tabela classificativa.





Para o presidente Gonçalo Matos o objetivo é conseguir a manutenção e meio caminho já está percorrido.





A equipa até nem começou bem o campeonato porque como sublinha “houve necessidade de adaptação a uma realidade diferente daquela de onde saímos que foi o campeonato distrital”.





Com um desempenho muito regular e a deixar para trás clubes com outros argumentos, o líder do clube põe travão em eventuais ondas de entusiasmo e realça que a condicionante económica não permite outras “cavalgadas”.





Com 200 sócios o Castro Daire, como lembra Gonçalo Matos, sustenta o seu investimento em três premissas: “A quotização dos associados, o apoio do município e a ajuda dos patrocinadores”.







Gonçalo Matos, presidente da Ass. Desp. Castro Daire, um clube que já ganhou o título de revelação na presente temporada.