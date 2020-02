O Sport Clube Vila Real está a sentir muitas dificuldades no Campeonato de Portugal, ao qual regressou esta época.





A equipa vive dias difíceis na Série B do Campeonato de Portugal e nesta altura está a 14 pontos do primeiro lugar acima da linha de água.





Nesta edição de Futebol de Lés a Lés o treinador João Manuel Pinto enumerou as dificuldades sentidas: “A equipa está a sentir a falta de resultados. Desde que cheguei o grupo ganhou processos novos, o aspeto tático melhorou, jogamos um futebol mais atrativo, os jogadores estão mais disponíveis mas falta-nos eficácia no momento de finalizar as jogadas”.





O técnico não deixou de lamentar a falta de recursos: “Não temos ponta-de-lança e por vezes tenho de lançar defesas do banco para ocupar diferentes posições no terreno. Estamos a procurar colmatar as falhas mas é difícil trazer mais-valias para o Interior porque os jogadores procuram objetivos mais ambiciosos”.





A equipa tem perdido muitos jogos pela margem mínima e questionado sobre o bocadinho que falta para chegar aos triunfos o treinador adiantou: “”.

João Manuel Pinto, treinador da equipa principal de futebol do Sport Clube Vila Real.





Os “Lobos do Marão” acreditam que vale a pena lutar.