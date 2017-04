A formação de Oliveira de Azeméis persegue a possibilidade de regressar aos campeonatos profissionais.



A equipa da Oliveirense tem andado nos primeiros lugares da Zona Norte da fase de subida do Campeonato de Portugal.



Quando estramos na reta final da competição o treinador Pedro Miguel, nesta edição de Futebol de Lés a Lés, não negou essa ambição: “Há um grande equilíbrio entre pelo menos cinco equipas mas pensamos que podemos ser nós a chegar ao final em primeiro lugar”.



Sobre o que mais o preocupa para o que ainda falta observou: “É não termos conseguido ganhar fora. Em casa temos sido exemplares. Até final recebemos em casa os mais diretos adversários e temos que ir ganhar fora com urgência”.



Convidado a identificar os principais adversários na luta pela subida afirmou: “Quem vai à frente é sempre o mais forte candidato, se calhar tudo se decidirá na última jornada”.



Com a chegada do fim do campeonato a tendência poderá ser para os níveis de pressão aumentarem e Pedro Miguel sabe como contornar essa dificuldade: “Temos uma equipa com jogadores jovens e outros mais experientes e espero que estes ajudem os primeiros nos momentos decisivos. Apostamos em subir mesmo sabendo que contra nós os adversários dão sempre mais qualquer coisa”.



Questionado a propósito do apoio da cidade à equipa considerou: “Esperamos sempre mais mas todos juntos queremos levar a Oliveirense à subida de divisão”.