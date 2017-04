O Merelinense Futebol Clube continua a acreditar desde o primeiro minuto da presente edição do Campeonato de Portugal na subida de divisão.



O que é preciso para lá chegar foi o que revelou o treinador Micael Sequeira nesta edição de Futebol de Lés a Lés: “Continuar a trabalhar com determinação, empenho, concentração e humildade encarando todos os jogos como finais”.



Cinco equipas (UD Oliveirense, Salgueiros, Marítimo B, Vildemoinhos e Merelinense) estão dentro da luta pela subida de divisão na zona norte.



Sobre os trunfos que a sua equipa têm ainda para jogar até final, o técnico aliviou a carga emotiva: “Vamos à conquista do sonho. Para algumas equipas é uma obrigação mas para o Merelinense é um sonho”.



Será que a pressão pode atrofiar a capacidade de exteriorização do futebol que os seus jogadores são capazes de produzir, o treinador não acredita: “Nós não temos pressão nenhuma. Só queremos ir à conquista do que nenhum clube em Portugal conseguiu, em dois anos passar dos distritais ao futebol profissional e para isso não nos falta vontade e motivação”.



Será que a equipa do Merelinense acusa algum cansaço nesta reta final do campeonato? Micael Sequeira confirma: “Obviamente que sim mas é importante manter a concentração”.



A propósito dos jogos que faltam realizar o técnico não tem dúvidas: “São os mais difíceis. É importante focar-nos no próximo, esse é o mais difícil, o mais complicado”.