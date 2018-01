Futebol é um medicamento

André Seabra, diretor da unidade de investigação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), revelou ao jornalista da Antena 1, Alexandre Afonso, o que está em causa neste encontro.



“Football is Medicine” é um projeto da FPF, levado a cabo pela Portugal Football School, que decorre nos dias 25 e 26 de janeiro, na Cidade do Futebol, sede da Federação Portuguesa de Futebol.



Entre os temas a debate importa destacar: a inovação no campo da medicina desportiva, a promoção da prática desportiva enquanto veículo para uma vida mais saudável, a promoção do futebol enquanto forma de combate à obesidade infantil e, enquanto estratégia de prevenção e tratamento de doenças crónicas e degenerativas.



No painel de oradores é de salientar a presença de algumas das figuras mais relevantes do panorama cientifico internacional como é o caso do professor Peter Krustrup da universidade da Dinamarca do Sul e membro honorário da universidade de Exeter, no Reino Unido, ou o professor Evert Verhagen, cientista, epidemiologista, membro do departamento de saúde pública e profissional do Centro Médico Universitário e do Instituto de Investigação e Movimento científico de Amsterdão e codiretor do Instituto de Ciências do desporto de Amesterdão.



Por Portugal, marcarão presença investigadores cujo palmarés académico fala por si só, como é o caso do professor Pedro Teixeira, catedrático da Universidade de Lisboa e diretor do programa nacional para a Promoção da Atividade Física, com mais de 100 artigos publicados em revistas especializadas.