Futebol feminino. Susana Cova coloca Sporting na luta pelo título

Em declarações à imprensa na Academia Sporting, em Alcochete, na antevisão da partida frente às minhotas, da 12.ª jornada da I Liga de futebol feminino, a técnica lembrou que "" para enfrentar adversários como as "arsenalistas" e assegurou que a segunda volta da competição, que se inicia no fim de semana, vai ser "muito mais disputada".À entrada para a segunda volta da I Liga de futebol feminino, o Benfica lidera com 33 pontos em 11 jogos, seguido do Sporting, com 30, e do Sporting de Braga, com 25, cenário que, no entender da treinadora, pode alterar-se na segunda metade da competição.", sentenciou Susana Cova, ao recusar comentar a distância a que uma eventual vitória das "leoas" deixará as minhotas na tabela.





Ana Borges e Damjanovic não acreditam em fragilidades







A treinadora sublinhou, ainda, a importância do "processo de trabalho" da sua equipa e lembrou que será a soma da qualidade desse processo com o "foco" no jogo e nas "tarefas individuais" que vai ditar "um resultado mais ou menos positivo", enquanto a jogadora Ana Borges recusou a ideia de um Sporting de Braga "mais frágil" nesta época."Não tiveram o início que desejavam, mas não nos podemos esquecer que são as atuais campeãs nacionais e que antes o Sporting também já esteve a cinco pontos e conseguiu ganhar o campeonato", lembrou a internacional portuguesa.Na mesma linha de raciocínio, a capitã leonina, Nevena Damjanovic, lembrou que "é muito cedo" para fazer as contas do título, mas assumiu que a sua equipa está "confiante" para enfrentar, neste momento, um "adversário muito bom".

"É sempre difícil, mas agora estamos a jogar bem e mais confiantes porque temos seis meses muito bons para trás. Vamos chegar mais preparadas e espero que consigamos o que queremos, que são os três pontos", finalizou a defesa central sérvia, autora do segundo golo no triunfo do Sporting (2-1) no encontro da 1.ª jornada.