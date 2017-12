"Futebol português é um produto mal tratado"

Mário Aleixo - RTP 20 Dez, 2017, 12:28 / atualizado em 20 Dez, 2017, 12:28 | Futebol Nacional

O técnico, atual selecionador dos sub-17 da Índia, é um observador atento ao que se passa no futebol do seu país e faz uma análise precisa ao dia-a-dia do futebol nacional.



No campo desportivo fez uma análise à prestação dos três "grandes" para dizer: "O FC Porto está mais consistente, com o treinador Sérgio Conceição identificado com a filosofia do clube e é um sério candidato ao título de campeão. O Sporting com Jorge Jesus está igual a si próprio e continua forte. O Benfica começou menos bem porque é difícil a quem vem de títulos consecutivos manter o mesmo nível mas ainda está na luta".





Ao jornalista João Gomes Dias revelou não entender a "falta de senso que existe numa luta de todos contra todos num espaço de excelência como é o futebol português e que se transformou num produto nacional muito maltratado. Fico frustrado. Temos dos melhores jogadores e treinadores do mundo e pratica-se diariamente violência gratuita".Luís Norton de Matos poderá ser considerado o homem do dia, esta quarta-feira, dia de jogo entre Sporting e U. Madeira para a Taça da Liga. Porquê? Na época 2015/16 a equipa do U. Madeira, com Norton de Matos no comando, venceu o Sporting, na Madeira, por 1-0, tendo recordado que o mérito dos jogadores, alguma dose de sorte e um contra-ataque exemplar permitiram suplantar o Sporting de Jorge Jesus.Sobre o jogo de hoje entre as duas equipas o treinador, de 64 anos, observou: "Tem que haver sempre o sentimento da equipa mais fraca de que tem pelo menos 1 por cento de hipótese de ter êxito. Num dia muito bom do União e muito mau do Sporting pode acontecer uma surpresa".A concluir Norton de Matos teve tempo para avaliar de forma positiva o seu trabalho na Índia que o leva atualmente a dirigir uma equipa de sub-17 no campeonato principal daquele país.O treinador português é o responsável pela equipa do Índia Arrows que com três jogos realizados no campeonato soma uma vitória e duas derrotas.