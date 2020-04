Futebol regressa no final de maio mas sem público

O plano gizado pelo governo, e esta tarde apresentado pelo primeiro-ministro António Costa, o "desporto-rei" deixa de estar totalmente limitado, podendo-se assim "iniciar-se a conclusão das provas da I Liga", embora à porta fechada, revelou o chefe do governo. Ainda assim, a Diração-Geral da Saúde terá de analisar o plano para o regresso do futebol em Portugal.





No entanto, o PM ressalva, a retoma da I Liga de futebol, a partir de 30 e 31 de maio, está sujeita a aprovação da Direção-Geral da Saúde (DGS) de um plano sanitário.





A I Liga portuguesa de futebol foi suspensa em 12 de março devido à pandemia de covid-19, tendo o governo feito saber, na voz do ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e após uma reunião do conselho de ministros, que o futebol vai regressar aos estádios, embora sem adeptos.





Pedro Siza Vieira disse, num debate sobre a retoma da economia na Assembleia da República, que "no final do mês poder-se-á retomar a competição profissional na I Liga de futebol".A I Liga foi suspensa por tempo indeterminado, após 24 das 34 jornadas – com o FC Porto na liderança da I Liga, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica –, faltando disputar 90 jogos, bem como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.Já a II Liga, que também foi interrompida após a 24.ª jornada, não recebeu ‘luz verde’ do Governo para o seu reatamento.Nos designados desportos de pavilhão, algumas federações - andebol, basquetebol, hóquei em patins, voleibol e futsal – cancelaram e deram por terminada a época desportiva.Durante a semana o governo foi dando alguns sinais de que a indústria do futebol “não pode colapsar”, segundo palavras do secretário de Estado da Juventude e Desporto. João Paulo Rebelo disse que o impacto económico do futebol é muito grande.Palavras escutadas na terça-feira após o encontro do primeiro-ministro, António Costa, com os presidentes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, bem como os presidentes de FC Porto, Benfica e Sporting.



De acordo com este plano de desconfinamento, a prática de desportos individuais ao ar livre, sem a utilização de balneários ou piscinas, vai ser permitida já a partir de segunda-feira.



Relativamente ao futebol, o Governo vai permitir o regresso da I Liga, que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, mas não da II Liga.



Estas medidas constam no plano de desconfinamento aprovado hoje em Conselho de Ministros, quanto à transição estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.



Faltam disputar 90 jogos do principal escalão, que é liderado pelo FC Porto, com um ponto de vantagem sobre o campeão Benfica, assim como a final da Taça de Portugal, que vai opor Benfica a FC Porto.



Na altura da suspensão, Nacional e Farense ocupavam os dois lugares de subida na II Liga, com os madeirenses no primeiro lugar, com 50 pontos, mais dois do que os algarvios.



Na tabela classificativa da I Liga, o FC Porto lidera com 60 pontos, seguido do Benfica com 59, o SC Braga é terceiro (46) e Sporting, em quarto, com 42 pontos conquistados.