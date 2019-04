Futebolista Alex Telles já fez treino condicionado no FC Porto

Lusa Comentários 03 Abr, 2019, 16:44 | Futebol Nacional

O lateral, titular absoluto nas 27 jornadas da I Liga, perdeu os primeiros minutos no campeonato, quando teve que sair no jogo de sábado aos 72 minutos, depois de marcar uma grande penalidade que deu o empate ao FC Porto.



De acordo com o clube, Alex Telles sofreu uma lesão na anca direita e depois de uma ausência de três dias -- que o fez falhar na terça-feira novo jogo com o Sporting de Braga (1-1), para a Taça -, já treinou hoje, ainda que condicionado, e fez também tratamento.



Em treino integrado condicionado está também o avançado internacional camaronês Aboubakar, após uma rotura do ligamento cruzado que o tem mantido fora dos relvados desde o final de setembro, enquanto Marius fez tratamento.



O FC Porto prepara a receção de sexta-feira ao Boavista (20:30), no dérbi portuense, a contar para a 28.ª jornada da I Liga de futebol.



Os 'dragões', que voltam a treinar no centro de estágios do Olival na quinta-feira, a partir das 11:00, ocupam o segundo lugar no campeonato, com os mesmos 66 pontos do que o líder Benfica, mas desvantagem no confronto direto.



Após o treino não está prevista a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo, num momento em que o treinador Sérgio Conceição foi castigado por oito dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.