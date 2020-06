Futebolista Fátima Pinto operada a tumor benigno

“O tumor apanhou-me o nervo facial, mas tive a sorte de não sofrer qualquer paralisia (...). Ontem (terça-feira) fui operada e perdi a audição total do ouvido direito, mas correu tudo bem e já estou pronta para outra!”, escreveu a médio nas redes sociais.



A futebolista, de 24 anos, que representa o Sporting e conta com 46 internacionalizações, explica ter descoberto que tinha um colesteotoma em setembro, mas que na ocasião não quis parar de jogar, devido aos jogos importantes que tinha.



Fátima Pinto, que esteve no primeiro Europeu de Portugal, em 2017 na Holanda, representa o Sporting desde 2016/17, na época de estreia das ‘leoas’, tendo conquistado desde então três campeonatos, três taças de Portugal e uma supertaça.



Esta época, devido à pandemia da covid-19, a Federação Portuguesa de Futebol cancelou em definitivo as competições femininas, sem atribuição de título.