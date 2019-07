Futebolistas Omar Govea e Rui Pires deixam FC Porto

Lusa Comentários 09 Jul, 2019, 11:33 | Futebol Nacional

O médio mexicano Omar Govea, que nas duas últimas temporadas alinhou por empréstimo do FC Porto no Mouscron e no Antuérpia, vai prosseguir a carreira na Bélgica, tendo assinado contrato com o Zulte Waregem por três temporadas, com mais uma de opção.



O centrocampista português Rui Pires, formado no FC Porto e que na época passada alinhou pela equipa B dos ‘dragões’, assinou contrato com o Troyes, da segunda divisão francesa, até 2022.