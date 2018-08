Futuro de Jonas passará pela Arábia Saudita

RTP Comentários 03 Ago, 2018, 21:35 / atualizado em 03 Ago, 2018, 21:38 | Futebol Nacional

O avançado brasileiro Jonas, também apelidado por "pistolas", chegou ao Benfica em setembro de 2014, tendo batido alguns recoredes no clube da Luz e sido determinante na conquista de vários títulos.



Aos 34 anos, o internacional A pela seleção do Brasil estará a caminho da Arábia Saudita, depois de se ter tornado no segundo melhor marcador estrangeiro de sempre na história do emblema "encarnado": participou em 152 jogos e somou 122 golos.



Ao serviço do Benfica, Jonas conquistou três títulos de campeão nacional, uma Taça de Portugal, duas Taças da Liga e uma Supertaça de Portugal.