Gabigol chega ao Benfica para ajudar a equipa

Mário Aleixo - RTP 01 Set, 2017, 10:34 / atualizado em 01 Set, 2017, 10:34 | Futebol Nacional

O internacional brasileiro no aeroporto de Lisboa falou aos jornalistas e começou por dizer: “Estou muito feliz por chegar ao Benfica, um grande clube, o maior português, e espero ajudar a equipa”.





Gabriel Barbosa, conhecido no futebol por “Gabigol”, de 21 anos, denotou humildade nas suas afirmações ao referir: “Chego para aprender, encontrar o meu espaço, e ajudar os meus colegas com o meu trabalho. Espero treinar bem com os meus companheiros, aprender bastante”.O esquerdino é considerado uma promessa do futebol brasileiro e, muitas vezes, comparado a Neymar.A rapidez e poder de drible de “Gabigol” fazem dele um avançado capaz de jogar em qualquer lugar no ataque, sendo que prefere alinhar na direita e daí fletir para dentro, de modo a usar o seu pé direito para rematar.Sobre o porquê de ter escolhido o Benfica referiu: “Cheguei a falar com alguns jogadores do Benfica mas acho que este clube não precisa de apresentações”.Quanto à cobiça de que foi alvo por parte de Sporting e FC Porto não quis falar e reiterou a ideia de que a aposta certa foi o Benfica.A propósito da forte concorrência que irá enfrentar no ataque dos encarnados “Gabigol” denotou respeito pelos companheiros e frisou: “Prefiro mostrar o que sou dentro de campo. Estou muito feliz e que seja uma época muito suada”.“Gabigol” marcou um golo em 10 jogos realizados no Inter e pela seleção brasileira em quatro jogos marcou dois golos.O passado no clube italiano foi desta forma resumido pelo avançado brasileiro: “Fui muito feliz no Inter, cresci e aprendi bastante, mas agora é uma nova etapa na minha carreira. Quero ajudar a conquistar títulos”.