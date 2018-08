Gabriel assina pelo Benfica por cinco épocas

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Ago, 2018, 07:25 / atualizado em 28 Ago, 2018, 09:49 | Futebol Nacional

"Em primeiro lugar quero conquistar o meu espaço neste clube enorme e vencer. Só posso pensar em vencer. É uma sensação incrível estar aqui a conhecer tudo, estou ansioso pelo que me espera, este ambiente incrível. É uma felicidade absurda", admitiu Gabriel em declarações à Benfica TV, depois de uma visita às instalações do clube.





O novo reforço encarnado assistiu ao dérbi de sábado frente ao Sporting e testemunhou o ambiente no estádio da Luz: "Foi incrível. Os adeptos proporcionaram um ambiente fantástico no dérbi. Fiquei impressionado! Gostei muito do momento do voo da águia, é diferente e queria muito ver. Fiz vídeos com o telemóvel durante todo o voo. Também já vi o centro de treinos e fiquei impressionado com toda a estrutura. Estou muito feliz".















A saída do Leganés não foi fácil e provocou alguma ansiedade em Gabriel, como ele próprio reconheceu, mas agora a sensação "é muito boa e gratificante".





"Acompanho o Benfica. Sempre jogaram brasileiros aqui. É uma grande equipa, que tem sempre a ambição de vencer todos os campeonatos. Isso é o mais importante, porque essa é também a minha mentalidade. Pouco a pouco vou-me dando a conhecer", prometeu.





Desafiado a falar das suas características como jogador, Gabriel definiu-se como "um médio que tanto ataca como defende, criativo, que trabalha bastante para ajudar os companheiros".

Percurso em Itália e Espanha



Em Itália, Gabriel começou na Juventus, mas não chegou à equipa principal, tendo jogado nos sub-19 e passado depois pelo Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno, o que lhe permitiu "crescer como jogador e pessoa".





"Quando saí de Itália também foi assim. Fui para um clube de pouca expressão e conseguimos algo que ninguém esperaria. Foram os três melhores anos da minha carreira e pude fazer coisas importantes para o clube. Espero continuar em crescendo no Benfica e conquistar títulos", acrescentou Gabriel, para quem Portugal tem um lugar especial no coração.

Raízes portuguesas



A família do pai é de origem portuguesa e jogar num grande clube como o Benfica faz todo o sentido para o médio: "A minha família da parte do meu pai é de Portugal. Sempre tive carinho por este país. O Benfica é muito grande e o meu sonho sempre foi jogar num clube grande da Europa. O primeiro grande ser o Benfica é fantástico".





Na hora de escolher os encarnados, a família e os amigos foram fulcrais, ao partilharem a forma como se vive o benfiquismo.





"Tenho uma prima que já trabalhou em Lisboa, tenho amigos. Puseram-me a par da forma como vibram os adeptos do Benfica. Já sei qual a minha missão e vou tentar cumprir da melhor forma possível", prometeu, autodefinindo-se como "uma pessoa simples, divertida, um pouco tímida".