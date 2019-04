Gabriel está focado em recuperar depressa

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Abr, 2019, 12:26 / atualizado em 05 Abr, 2019, 12:26 | Futebol Nacional

O representante do atleta assegura que o futebolista “está triste por não poder ajudar a equipa nesta fase” mas adiantou que o mesmo “já está focado em recuperar o mais depressa possível”.



O jogador tem uma rotura de ligamentos no joelho esquerdo, embora a mesma não obrigue a cirurgia.



Sem confirmar o tempo de ausência que deverá situar-se nos dois meses o empresário, em declarações ao jornalista Nuno Matos, mostrou-se atónito por a lesão ter ocorrido num lance onde o contacto até nem foi predominante.





Sobre o futuro Danilo Silva revelou o bom momento vivido pelo futebolista no Benfica: “Está muito feliz. Gosta do clube e dos adeptos. Cada dia que passa identifica-se mais com o Benfica”.Segundo o representante do médio Gabriel só “está abatido por não poder ajudar a equipa na Liga Europa e no campeonato”.Mas o jogador já lhe confidenciou que “espera que este seja o ano do Benfica”.O médio contratado ao Leganés por 9,6 milhões de euros no início da época já alinhou em 34 jogos de águia ao peito com 2209 minutos de utilização e um golo marcado.Sobre o sonho que tem de representar a seleção de Portugal fica para já adiado. A documentação do luso-brasileiro está tratada mas a lesão afasta-o de uma eventual chamada para a Liga das Nações que se joga no início de junho.