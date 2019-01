Gabriel sente a equipa do Benfica cada vez melhor

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jan, 2019, 11:28 / atualizado em 27 Jan, 2019, 11:28 | Futebol Nacional

Gabriel falou do presente e futuro da equipa do Benfica | Isabel Cutileiro-slbenfica

Este domingo, antes do treino com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o futebolista abordou o momento atual do coletivo e afirmou: “Estamos bem preparados, trabalhamos bem, sabendo a importância e a aproximação dos jogos. Estamos preparados mental e fisicamente”, assegurou.



“Todas as semanas são importantes. Se queremos ganhar, temos de dar importância a cada jogo e a cada semana de igual forma”, adiantou de seguida.





Diferenças entre Lage e Vitória

“Pensamos jogo a jogo, como o míster fala. Pensamos no próximo jogo, que é o mais importante”.O Benfica vai entrar num ciclo de jogos importantes, que começa com o Boavista e tem um duplo confronto com o Sporting (Campeonato Nacional e Taça de Portugal).Sobre a partida com os boavisteiros revelou: “Estamos a preparar o jogo da melhor forma possível. Queremos fazer uma partida a um nível alto, que é o nível do Benfica”.Com Bruno Lage à frente da equipa o brasileiro assumiu preponderância no meio-campo encarnado e o futebolista encontrou a seguinte explicação: “Creio que a troca de treinador pode ter influenciado, mas o período de adaptação reflete-se à medida que o tempo passa, é importante. Estando Rui Vitória ou Bruno Lage, o tempo é importante porque é um Clube grande e o jogador vai-se sentindo cada vez mais à vontade”Sobre a forma como tem cimentado o lugar de titular com o novo técnico o centro campista desvalorizou a situação: “Não me sinto imprescindível e isso é bom. Tenho de continuar a trabalhar e ter a cabeça no lugar”, frisou.A propósito da diferença de métodos entre Rui Vitória e Bruno Lage realçou: “Cada treinador tem a sua maneira de trabalhar. Cada um faz o que considera ser o melhor para a equipa. O fator mais diferenciador é a intensidade dos treinos”.A terminar o jogador mostrou o desejo de no jogo de terça-feira frente ao Boavista ter o apoio dos adeptos: “Notamos que esse apoio é mais forte nos últimos jogos. Os adeptos estão connosco e isso é importante. A nossa situação melhorou e se estivermos juntos tudo vai ser mais fácil e bonito”.