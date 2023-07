Gaizka Larrazabal chega ao Casa Pia oriundo do Zaragoza

Aos 25 anos, Gaizka Larrazabal terá nos "gansos" a primeira aventura fora do território espanhol, depois de representar o Real Zaragoza durante três temporadas – com uma cedência, pelo meio, ao SD Amorebieta – e o Athletic Bilbau, também por três épocas.No clube basco, da cidade de onde é natural, Larrazabal alinhou em 11 encontros pela formação principal, na primeira divisão espanhola, com os dois primeiros anos a atuar pela equipa secundária, já depois de se estrear, como futebolista sénior, pelo Zamudio.Gaizka Larrazabal pode jogar pelos dois flancos do ataque e vem reforçar as opções do treinador Filipe Martins, juntando-se, na lista de contratações, ao defesa direito André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel), ao defesa esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), ao trinco Rafael Brito (ex-Benfica) e ao ponta de lança Fernando Andrade (ex-FC Porto).O Casa Pia renovou contrato com Ricardo Batista, Vasco Fernandes, Nermin Zolotic e Ângelo Neto, ao passo que o guarda-redes João Bravim, o defesa direito Lucas Soares, o central Léo Bolgado e os médios Cuca e Afonso Taira saíram, em final de contrato.