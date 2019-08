Geovanni. Benfica está preparado para ganhar a Supertaça

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Ago, 2019, 12:25 / atualizado em 01 Ago, 2019, 12:25 | Futebol Nacional

O médio brasileiro acompanha o dia-a-dia da equipa encarnada e, em declarações ao jornalista Nuno Matos, mostra-se convicto de que “o Benfica tem um plantel muito bom e será importante vencer o primeiro jogo da época”.





Sobre o encontro em si o grande amigo de Luisão, agora com 39 anos, está convicto de que “será um jogo muito complicado mas é bom começar com a conquista deste título”.Geovanni que acompanha a par e passo o futebol do clube da Luz revela a opinião de que “a política da aposta na formação é certa e a equipa está preparada para ganhar os títulos que os adeptos merecem”.Nesta conversa na Antena 1, o ex-futebolista falou ainda de Jonas, Luisão e Caio Lucas.De Jonas disse que se tratou de um artilheiro nato que marcava golos e jogava para a equipa.Sobre Luisão realçou tratar-se de “um grande amigo, um irmão, que se transformou num símbolo do Benfica”.Finalmente a propósito do novo reforço dos encarnados, Caio Lucas, admitiu que o conhece mal mas que “é um bom jogador que chega para ajudar”.Geovanni jogou no Benfica quatro épocas entre 2002 e 2006.