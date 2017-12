Gil Marín confirma transferência de Vietto para o Sporting

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 11:43 / atualizado em 28 Dez, 2017, 11:43 | Futebol Nacional

Desta forma está unilateralmente confirmada a transferência do avançado para o clube de Alvalade.



Gil Marín fez a afirmação em Arona, à margem de um torneio infantil.



O dirigente do Atlético afirmou: "Alcançámos um acordo com o Sporting por Vietto para empréstimo até final da época com opção de compra", disse sem mencionar o valor da transação. O “Mundo Deportivo” refere a verba de 10 milhões de euros.



O jogador, de 24 anos, só atuou no Atlético de Madrid em 10 jogos esta temporada e não marcou qualquer golo.



A época passada representou o Sevilha por empréstimo e marcou 10 tentos em 31 jogos.