Gil Vicente antecipa eleições após indisponibilidade do atual presidente

O Gil Vicente, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a realização de eleições antecipadas para os corpos sociais do clube, decorrentes da indisponibilidade do atual presidente, Francisco Dias da Silva, em continuar no cargo.

Fonte do clube disse à Lusa que o atual dirigente, que tinha sido reeleito em março de 2023 para um segundo mandato, invocou "motivos pessoais" para deixar a liderança do emblema de Barcelos.



Ainda assim, segundo a mesma fonte, Francisco Dias da Silva "pretende manter o seu apoio ao clube neste importante ano do centenário" e acredita que "dentro da atual direção há pessoas com perfil e qualidade para dar sequência ao projeto".



Perante esta inesperada saída, o presidente da assembleia geral do Gil Vicente marcou um novo ato eleitoral para 01 de fevereiro, sendo que a formalização das listas candidatas deve ser entregue nos serviços administrativos do clube até ao dia 24 de janeiro.



O sufrágio, a 01 de fevereiro, irá realizar-se entre as 10:00 e as 20:00, no estádio Cidade de Barcelos, sendo a tomada de posse dos novos corpos sociais feita logo após a contagem dos votos.