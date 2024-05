Gil Vicente apresenta orçamento de nove milhões de euros para a época de 2024/25

Este valor, proposto pela direção do emblema barcelense, refere-se, essencialmente, à atividade do futebol profissional, gerida pela sociedade desportiva, e não careceu de votação e aprovação por parte dos associados reunidos em Assembleia Geral.



Já o orçamento para a atividade do clube, que engloba o futebol de formação, teve de ser sujeito a aprovação dos sócios, que deram o aval, por unanimidade, a um valor de cerca de 700 mil euros.



Também por unanimidade foi votada a atribuição da distinção de Presidente Honorário e Medalha de Honra do clube ao ex-líder do clube, Francisco Dias da Silva, sócio número 79, que este ano deixou de exercer funções e foi substituído no cargo, através de um ato eleitoral, pelo irmão, Avelino Dias da Silva.