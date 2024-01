Gil Vicente contrata guarda-redes Kritciuk

O guardião russo, de 33 anos, lesionou-se em fevereiro de 2023, ao serviço dos "galos", num jogo frente ao Famalicão, e desde então não jogou mais, tendo terminado o seu vínculo contratual no final da época passada, mas continuado a sua recuperação no clube.O Gil Vicente decidiu, agora, inscrever o guarda-redes, com um contrato válido até ao final desta temporada.”, disse Kritciuk, citado pelo clube de Barcelos.Além de ter representado o Gil Vicente, o guarda-redes conta, no futebol português, om passagens por BSAD, Sporting de Braga e Rio Ave, além de ter jogado no Zenit e no Krasnodar, na Rússia.